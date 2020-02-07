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Российские бойцы смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов перед очным поединком, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Пресс-конференция спортсменов прошла 7 февраля в Москве. Отмечается, что событие обошлось без оскорблений и конфликтов. После дуэли бойцы обнялись.

Поединок между бойцами пройдет 3 апреля в Москве на «ВТБ Арене» в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA).

В активе Емельяненко 28 побед в 38 поединках. Исмаилов принял участие в 18 боях и одержал 15 побед, потерпел два поражения и один бой свел вничью.

Ранее Исмаилов рассказал о встрече с Емельяненко, которая произошла перед пресс-конференцией.