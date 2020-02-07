Путин и Лукашенко сыграли в хоккей за одну команду
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Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в товарищеском хоккейном матче, который прошел в развлекательном центре «Галактика» в Красной Поляне, передает ТАСС.
Лидеры государств сыграли за одну команду. Путин выступил в форме сборной России под номером 11, а Александр Лукашенко — хоккейном свитере с номером 01 с орнаментом в цветах флага Белоруссии. Также участие в матче принял сын президента Белоруссии Николай.
В феврале 2019 года Путин и Лукашенко также вместе играли хоккей.
Ранее сообщалось, что прошлогодний матч имел тренировочный характер, поэтому он прошел без зрителей на трибунах.