В Белгороде отменена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменена ракетная опасность, объявленная около часа назад. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», – говорится в сообщении.

Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе был объявлен около 11:00 мск. Губернатор призвал жителей спуститься в укрытие или иное безопасное место и не подходить к окнам.

До этого в мэрии Белгорода сообщали, что в городе и прилегающем районе временно не работают средства оповещения населения. До устранения последствий аварии жителей призвали пользоваться приложением «МЧС России» и радио и телеканалами для получения экстренной информации.

Гладков сообщал, что накануне украинские беспилотники атаковали поселки в регионе.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.