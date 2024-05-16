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В Ростовской области глава гордумы собирался потратить бюджетные деньги себе на ноутбук

Mash: глава Каменска-Шатхинского захотел купить на деньги на антитеррор ноутбук

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Shutterstock

Глава города Каменска-Шатхинского в Ростовской области Александр Камоцкий собрался потратить бюджетные деньги на ноутбук за 250 тыс. рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

О планах чиновника потратить деньги на себя сообщила начальник финансового управления Галина Чемова. Она добавила, что, помимо дорогого ноутбука, чиновник присмотрел себе офисное кресло за 35 тысяч рублей.

Оказалось, то обустроить свое рабочее место он предложил за счет средств, сэкономленных на антитеррористических мероприятиях, отметил канал. Депутаты попросили прокуратуру проверить законность действий Камоцкого.

До этого экс-начальница почтового отделения в Калининградской области присвоила пенсию местной жительницы и стала фигурантом уголовного дела. Правоохранители заподозрили 35-летнюю жительницу Пионерского, которая являлась начальником отделения почтовой связи, в присвоении пенсионных выплат, после обращения в полицию жительницы Светлогорска. Она сообщила сотрудникам МВД, что неизвестное лицо завладело пенсией ее бабушки.

Оказалось, что в декабре 81-летняя женщина попала в больницу, где ее впоследствии не стало. Получить пенсию за декабрь она не успела, однако в документах стояла отметка о том, что положенная выплата в 32 тыс. рублей вручена адресату. Эту сумму экс-начальница почтового отделения потратила на личные нужды.

Ранее стал известен самый популярный вид взятки в России.

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