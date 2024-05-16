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Политолог допустил, что покушение на Фицо организовали западные спецслужбы

Политолог Ярошенко: покушение на Фицо могли организовать западные спецслужбы

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Radovan Stoklasa/Reuters

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо с большой долей вероятности было организовано западными спецслужбами с целью запугать неугодных Вашингтону и Брюсселю политиков в Европе. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его словам, нападение было показательным и связано прежде всего с пророссийской позицией политика.

«Пророссийской позицией недовольны ни европейские общества, ни европейские граждане, ни европейские обыватели. Пророссийской позицией недовольны транснациональные западные элиты», — сказал Ярошенко.

Он добавил, что западные элиты будут делать все, чтобы не допустить появления независимых политиков, таких как Фицо или премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Вечером 15 мая Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. По словам очевидцев, по окончании мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Премьер-министр был ранен в грудь и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

По словам главы медучреждения, куда доставили Фицо, в 59-летнего премьера выстрелили пять раз. Политик находился в операционной пять часов, но все прошло успешно и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Сербии задержали мужчину, угрожавшего президенту Вучичу.

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