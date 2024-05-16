Юристы о штрафах с помощью «умных» камер: придется вешать на людей номера

Россиян хотят начать наказывать штрафами за мелкие нарушения, зафиксированные с помощью «умных» камер. Речь идет о нарушениях ПДД, курении, распитии спиртного. Однако осуществить это можно только с помощью сбора биометрических данных со всего населения страны, отметил почетный адвокат России Алексей Скляренко. Определить по лицу каждого человека сегодня невозможно, так как такой базы данных нет, пояснил он в беседе с 360.ru.

Напомним, Минцифры России планирует обсудить с профильными ведомствами вопрос о штрафах россиян при помощи фото-, видеоматериалов, сделанных «Единой биометрической системой» (ЕБС). Это государственная информационная система, обеспечивающая сбор и хранение биометрических персональных данных.

Однако специалисты считают, что реализовать такую инициативу пока невозможно, так как сдача биометрии проводится только добровольно.

«Поэтому если лицо не попадает в эту базу данных, то его невозможно привлечь к ответственности. А это значит, что закон будет работать выборочно, что недопустимо», — пояснил юрист.

Если же решение будет принято, то придется внести в систему 100% населения страны, включая иностранцев, а это достаточно непросто, добавил Скляренко.

С ним согласилась специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш – она также отметила, что процесс идентификации конкретной личности будет слишком сложным.

«На каждого человека номер не повесишь, — подчеркнула юрист. — Только в фантастических фильмах камеры считывают личность по радужке глаза».

Однако если систему распознавания лиц усовершенствовать в достаточной мере, то, в принципе, реализовать такую идею можно, добавила Ярмуш.

Россияне ранее оценили идею штрафовать за курение и распитие алкоголя с помощью «умных» камер.