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Скоро в России не останется ресторанов KFC

Бывший KFC завершит ребрендинг в России в течение месяца

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Павел Бедняков/РИА Новости

Бывшая сеть ресторанов KFC завершит ребрендинг своих заведений по всей России на Rostic's в течение месяца, заявила гендиректор компании «Юнирест» (управляет брендами Rostic's и KFC в РФ) Татьяна Шаманская. Ее слова приводит ТАСС.

«На данный момент уже 850 из 1,17 тыс. ресторанов работают под брендом Rostic's. В течение месяца эта цифра перейдет уже рубеж в тысячу. Очень скоро основной бренд в России будет только Rostic's», — поделилась Шаманская.

Она также подчеркнула, что компании удалось сохранить команду, которая развивала сеть ресторанов в РФ.

В планы Rostic's на 2024 год также входит открытие 100 новых заведений по всей России. В течение следующих пяти лет бренд рассчитывает запустить еще 750 точек. Затраты на открытие одного заведения, по словам Шаманской, требуют минимум $250 тыс. — столько стоит комплект оборудования.

До этого сообщалось, что приемник McDonald's компания «Вкусно и точка» по итогам 2023 года увеличила выручку в РФ в 2,1 раза.

Ранее американский McDonald's нашел способ вернуть клиентов в свои опустевшие рестораны.

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