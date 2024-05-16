Немецкий оборонный концерн построит на Украине завод по производству ПВО

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит на территории Украины завод, который будет производить системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил руководитель компании Армин Паппергер. Об этом пишет «РБК-Украина».

По словам Паппергера, в период с мая по сентябрь Украина получит 40 единиц бронетехники Marder 1A3. Что касается строительства завода, то точной даты начала работ пока нет.

6 мая Паппергер заявил, что в 2024 году Rheinmetall отправит Киеву «сотни тысяч» снарядов. Он отметил, что в это число войдут прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы 100 км. По его словам, Запад не готов к обычной войне в том числе из-за сокращения производства боеприпасов. Из-за этого концерн строит новые предприятия вне ФРГ, добавил Паппергер.

В условиях острой нехватки вооружений, прежде всего боеприпасов, Киев пытается наладить оборонное производство. Каждый завод может оказаться под ударом России, поэтому такие объекты начали прятать под землей, утверждают испанские журналисты. В пользу этой версии говорит то, что на Украине остались подземные советские комплексы. Однако в Госдуме рассказали «Газете.Ru», почему существование таких производств кажется сомнительным.

Ранее экс-генерал ВСУ признал, что западная помощь не поможет Украине сравнять силы с Россией.