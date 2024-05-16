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Немецкий оборонный концерн построит на Украине завод по производству ПВО

Немецкий Rheinmetall построит на Украине завод по производству систем ПВО

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Imago/Arnulf Hettrich/Global Look Press

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит на территории Украины завод, который будет производить системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил руководитель компании Армин Паппергер. Об этом пишет «РБК-Украина».

По словам Паппергера, в период с мая по сентябрь Украина получит 40 единиц бронетехники Marder 1A3. Что касается строительства завода, то точной даты начала работ пока нет.

6 мая Паппергер заявил, что в 2024 году Rheinmetall отправит Киеву «сотни тысяч» снарядов. Он отметил, что в это число войдут прототипы артиллерийских снарядов с дальностью стрельбы 100 км. По его словам, Запад не готов к обычной войне в том числе из-за сокращения производства боеприпасов. Из-за этого концерн строит новые предприятия вне ФРГ, добавил Паппергер.

В условиях острой нехватки вооружений, прежде всего боеприпасов, Киев пытается наладить оборонное производство. Каждый завод может оказаться под ударом России, поэтому такие объекты начали прятать под землей, утверждают испанские журналисты. В пользу этой версии говорит то, что на Украине остались подземные советские комплексы. Однако в Госдуме рассказали «Газете.Ru», почему существование таких производств кажется сомнительным.

Ранее экс-генерал ВСУ признал, что западная помощь не поможет Украине сравнять силы с Россией.

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