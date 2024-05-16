Ученые научились прогнозировать возникновение метастаз при раке легкого

Ученые НИИ онкологии Томского НИМЦ обнаружили, что у практически у всех пациентов с высоким риском метастазирования рака легкого есть полиморфизм (вариант) гена TGOLN2. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

На основе этого открытия в перспективе томские ученые создадут тест-систему для определения риска метастазирования и принятия мер, связанных с его предотвращением либо ранним выявлением метастазов.

Команда ученых работает над поиском генетических причин метастазирования немелкоклеточного рака легкого. Этот вид рака составляет до 85% всех злокачественных новообразований данной локализации. Особенностью течения заболевания является его высокая агрессивность: быстрый рост, активное метастазирование. Метастазы немелкоклеточного рака выявляются в пищеводе, печени, надпочечниках, почках, костях, позвоночнике, головном мозге и других органах.

На основе определенных изменений в эпителии бронхов, расположенных вдали от первичной опухоли, пациентов разделили на две группы: с высоким и с низким риском развития отдаленных метастазов. Ученые провели у пациентов анализ ДНК из образцов периферической крови, предполагающий «прочтение» структуры всех генов в геноме человека.

«У большинства пациентов в гене ТGOLN2 присутствует полиморфизм, иными словами, замена одного нуклеотида на другой. Впоследствии это приводит к замене определенной аминокислоты в белке, кодируемом данным геном», – рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией биологии опухолевой прогрессии НИИ онкологии Томского НИМЦ Евгений Денисов.

При этом, у пациентов без метастазов полиморфизм в гене TGOLN2 отмечен не был. По словам ученых, продукт гена TGOLN2 играет роль в формировании экзосом – микроскопических пузырьков в клетках. Это внеклеточные структуры, которые переносят в себе различные белки, липиды и нуклеиновые кислоты, тем самым участвуя в общении клеток между собой.

«Эти структуры в последние годы находятся под пристальным вниманием онкологов, поскольку способны модулировать компоненты опухолевого микроокружения и влиять на скорость пролиферации и миграции раковых клеток», — объяснил «Газете.Ru» младший научный сотрудник НИЛ компьютерного моделирования и искусственного интеллекта НЦМУ «Центр персонализированной медицины» НМИЦ им. В. А. Алмазова Ростислав Скитченко.

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