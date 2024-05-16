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Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

МО РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

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РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, попытка террористической атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) была пресечена около 11:30 по мск.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об объявлении ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

До этого мэрия Белгорода заявляла, что в городе и Белгородском районе временно не работают средства оповещения населения. До устранения последствий аварии местных жителей призвали пользоваться приложением «МЧС России» и каналами телерадиовещания для получения экстренной информации.

Гладков также сообщал, что 15 мая украинские беспилотники атаковали поселки в регионе.

Ранее губернатор Белгородской области попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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