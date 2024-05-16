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В России предложили открывать счета в банк без визита клиента

Банки обсудят с ЦБ и Росфинмониторингом упрощение идентификации клиентов

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Depositphotos

Росфинмониторинг и ЦБ рассмотрят возможность удаленного открытия счетов в банках при условии, что клиент уже проходил идентификацию в другой кредитной организации. Об этом пишет РБК.

Это позволит снизить затраты на обслуживание и облегчит жизнь клиентам, считают опрошенные эксперты.

Ассоциация банков России (АБР) предложила упростить процедуру идентификации клиентов при открытии счета. Если человек уже проходил проверку личности в одном банке, другим будет достаточно получить эти данные для того, чтобы принять его на обслуживание в удаленном режиме.

В АБР поясняют: клиент сможет зайти в приложение нового для него банка и при открытии счета указать, что ранее уже идентифицировался в другой кредитной организации. Если между банками налажен обмен данными, новый счет будет открыт без визита в офис.

В Росфинмониторинге «концептуально поддержали» такой механизм, но для полной оценки нужно изучить детали его работы и востребованность на рынке. Ведомство также проинформировало ЦБ о предложении банков.
Представители экспертного сообщества называют идею актуальной. По словам партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, удаленное открытие счетов поможет банкам привлекать больше клиентов и сэкономить на офисных расходах. А для самих граждан это существенное упрощение процедуры, особенно важное для людей с ограниченной мобильностью или живущих далеко от отделений.

«Передача полномочий по идентификации между банками таит угрозы из-за разных подходов к контролю отмывания средств и финмониторингу», — предупреждает директор департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Елена Сираева.

Также велика опасность утечек данных при их обмене между кредитными организациями, добавляет юрист Мария Яковлева. Потребуются серьезные меры кибербезопасности.

В качестве альтернативы новому механизму называют Единую биометрическую систему (ЕБС). Однако у нее серьезный недостаток — население до сих пор с подозрением относится к сбору биометрии, указал юрист КА Pen & Paper Святослав Орлов.

До этого финразведка сообщила о существенном росте числа нарушений в сфере гособоронзаказа.

Ранее в ВТБ назвали одну из самых популярных валют у россиян.

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