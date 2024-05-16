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Суд продлил арест третьему фигуранту дела о теракте в «Крокусе»

Суд продлил срок ареста третьему исполнителю теракта в «Крокусе»

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Басманный суд Москвы до 22 августа продлил арест третьему фигуранту уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает Telegram-канал Судов общей юрисдикции города Москвы.

«Удовлетворить ходатайство о продлении срока содержания под стражей до 22 августа в отношении Саидакрама Рачабализода», — говорится в постановлении суда.

До этого Басманный суд Москвы продлил арест подозреваемому в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджону Мирзоеву. Он останется под стражей до 22 августа. Мирзоев — уроженец и гражданин Таджикистана, следствие считает его одним из четырех исполнителей теракта.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. На следующий день в Брянской области задержали четверых подозреваемых в непосредственном участии в атаке. Суд постановил отправить их в изолятор до 22 мая. Позже под стражей оказались еще несколько человек, подозреваемых в соучастии в преступлении.

Ранее «Исламское государство» (организация запрещена в России) представило свою версию теракта в «Крокус Сити Холле».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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