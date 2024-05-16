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Врач рассказала, о чем говорит белок в моче

Врач Белопольский: пенистая моча может указывать на три заболевания

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Высокие показатели белка в моче (более 0,140 г/литр в разовой порции мочи) выражаются в том, что жидкость становится пенистой. Это может указывать на такие заболевания почек, как пиелит, пиелонефрит или гидронефроз, рассказал «Газете.Ru» врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский.

«Как пример, белок в моче может указывать на такие заболевания как пиелит (воспалительный процесс в почечной лоханке), пиелонефрит (воспалительный процесс с преимущественным поражением канальцевой системы почки). Также это может указывать на острую почечную недостаточность и аномалии развития (гидронефроз, удвоение почки). Боли при данных заболеваниях и нарушениях бывают очень интенсивными. Локализация болей – в области поясницы, иногда иррадиация вниз. Боли имеют не приступообразный характер, интенсивность то нарастает, то ослабевает», – рассказал специалист.

Люди с незначительной протеинурией (выделением большого количества белка с мочой) обычно не имеют никаких симптомов. Высокая концентрация белка обуславливает появление пенистой мочи. Тяжелая и стойкая протеинурия приводит к гипоальбуминемии (снижению уровня альбумина в сыворотке крови). Это может вызвать отеки на лице, ногах, асцит, боль в животе и одышку и появление пенистой мочи.

«Необходимо обязательно наблюдаться у врача-уролога: сделать диагностику и выявить причины нарушения показателей анализа мочи, правильно подобрать способы лечения. При наличии хронических урологических заболеваний, также рекомендуется проходить диспансеризацию как минимум каждые полгода. Современные консервативные методы лечения заболеваний, связанные с нарушением показателей мочи, – это этиотропная антибактериальная терапия, иммунокорригирующая терапия, симптоматическая терапия, специализированная терапия для нормализации показателей анализа мочи», – рассказал специалист.

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