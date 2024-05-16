В России хотят возродить «умирающие» деревни, отдавая дома нуждающимся

Во многих регионах России жители массово покидают деревни, бросая свои дома. Такие «умирающие» населенные пункты нужно стараться возродить, считает депутат Госдумы Сергей Колунов. В беседе с 360.ru он призвал национализировать покинутые дома в деревнях Урала, Сибири, Дальнего Востока, а затем сдать их в аренду нуждающимся россиянам.

Колунов призвал разработать механизмы, при которых руководство регионов будет связываться с владельцами покинутых домов.

«Если владельцы не выразят претензии на это имущество, регвласти смогут его национализировать, восстановить и сдавать в аренду, а может и вовсе давать нуждающимся право проживания в домах на условиях ухода за участком и строением, а также своевременной оплаты ЖКУ», — считает депутат.

По мнению Колунова, это позволит сделать деревни, из которых массово уезжают люди, ухоженными, а также привлечь туда ресурсы для создания соответствующей инфраструктуры.

Напомним, по итогам прошлого года выяснилось, что сельское население в России демонстрирует устойчивый рост. В лидерах деурбанизации – Московская, Астраханская и Белгородская области. В целом по стране доля сельчан остается стабильной на уровне 25%, однако в отдельных регионах ситуации отличаются.

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