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В России хотят возродить «умирающие» деревни, отдавая дома нуждающимся

Депутат Колунов: дома в умирающих деревнях нужно передать нуждающимся семьям

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Во многих регионах России жители массово покидают деревни, бросая свои дома. Такие «умирающие» населенные пункты нужно стараться возродить, считает депутат Госдумы Сергей Колунов. В беседе с 360.ru он призвал национализировать покинутые дома в деревнях Урала, Сибири, Дальнего Востока, а затем сдать их в аренду нуждающимся россиянам.

Колунов призвал разработать механизмы, при которых руководство регионов будет связываться с владельцами покинутых домов.

«Если владельцы не выразят претензии на это имущество, регвласти смогут его национализировать, восстановить и сдавать в аренду, а может и вовсе давать нуждающимся право проживания в домах на условиях ухода за участком и строением, а также своевременной оплаты ЖКУ», — считает депутат.

По мнению Колунова, это позволит сделать деревни, из которых массово уезжают люди, ухоженными, а также привлечь туда ресурсы для создания соответствующей инфраструктуры.

Напомним, по итогам прошлого года выяснилось, что сельское население в России демонстрирует устойчивый рост. В лидерах деурбанизации – Московская, Астраханская и Белгородская области. В целом по стране доля сельчан остается стабильной на уровне 25%, однако в отдельных регионах ситуации отличаются.

Ранее были названы семь самых живописных деревень России.

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