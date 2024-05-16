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Россияне взломали аккаунты на «Госуслугах» и легализовали более семи тысяч иностранцев

В Петербурге полиция задержала группу, организовавшую канал незаконной миграции

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Janis Laizans/Reuters

Правоохранители Петербурга перекрыли масштабный канал незаконной миграции. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

По версии правоохранителей, преступная группа из 18 человек создала три юрлица, с помощью которых ставила мигрантов на учет. Иностранцев регистрировали в жилье местных жителей, аккаунты которых на «Госуслугах» были взломаны. На данный момент удалось найти десять таких профилей.

Помимо этого, как полагают в МВД, подозреваемые использовали фальшивые бланки, чтобы подделывать официальные документы. Только за 2023 год, предварительно, легализовали более семи тысяч иностранцев.

«Реальная цифра может быть еще выше, количество устанавливается», – сообщается в публикации.

За «услуги» мигранты платили, доход организации составлял десятки миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям об организации незаконной миграции и неправомерном доступе к компьютерной информации. Участников группы задержали, у них уже прошли обыски.

Ранее мошенники внушили россиянину, что он избранный, и похитили у него 55 млн рублей.

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