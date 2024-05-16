Люся Чеботина рассказала, чему научилась у Ольги Бузовой

Певица Люся Чеботина в разговоре с NEWS.ru заявила, что телеведущая Ольга Бузова научила ее не обращать внимание на хейтеров.

«Мне кажется, что самое дорогое, что есть у нас в жизни, — это время. Потому что его, к сожалению, вернуть невозможно. Я не представляю, чтобы я тратила драгоценное время на то, чтобы оставлять негатив под фотографиями и видео», — отметила Чеботина.

Исполнительница отметила, что коллега стала для нее примером того, как сильно могут ненавидеть звезду после 20 лет на телевидении. По словам Чеботиной, Бузова очень искренний человек, который готов пойти на многое ради подруги. Например, пояснила артистка, экс-звезда «Дома-2» однажды приехала к ней посреди ночи только ради того, чтобы успокоить.

Ольга Бузова стала участницей телепроекта «Дом-2», где получила наибольшую известность, в 2004 году. С 2008-го по 2021-й звезда была ведущей программы. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-killah. В 2016 году вышла ее первая сольная песня «Под звуки поцелуев».

Ранее Владимир Пресняков рассказал, общается ли с уехавшим в Америку сыном.