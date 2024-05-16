Россия и Китай выступили против затягивания украинского конфликта

Россия и Китай согласны в необходимости скорейшего прекращения конфликта на Украине, Пекин и Москва выступают против перехода боевых действий в неконтролируемую фазу. Об этом говорится в заявлении РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

«Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу», — говорится в заявлении.

Пекин и Москва подчеркивают, что мирные дипломатические переговоры являются наиболее приемлемой формой решения конфликта на Украине.

До этого президент России Владимир Путин пообещал проинформировать председателя КНР Си Цзиньпина по украинскому вопросу.

Путин добавил, что еще более подробно внешнеполитическая повестка будет обсуждаться на неформальной встрече вечером 16 мая.

Переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Пекине завершились. Они продлились почти 2,5 часа.

С российской стороны в переговорах принимали участие глава министерства иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Денис Мантуров, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол в Китае Игорь Моргулов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ России Эльвира Набиуллина и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Ранее Путин заявил, что почти 90% платежей с Китаем проходят в нацвалютах.