Тренер «Ливерпуля» Клопп побил рекорд Гвардиолы

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Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам января, сообщается на официальном сайте турнира.

В голосовании немецкий специалист обошел Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Ральфа Хазенхюттля («Саутгемптон») и Найджела Пирсона («Уотфорд»).

Для Клоппа это рекордная пятая награда в нынешнем сезоне. По этому показателю он обошел Гвардиолу, который четырежды признавался лучшим тренером месяца в сезоне-2017/2018.

После 25 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» с 73 очками лидирует в турнирной таблице. Он оторвался от идущего на втором месте «Манчестер Сити» на 22 очка.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не проигрывает в 40 матчах подряд на «Энфилде».