Итальянские СМИ: Месси готов покинуть «Барселону»

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Форвард каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси может уйти из команды. Об этом сообщает итальянское издание Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 32-летний игрок разозлен происходящей ситуацией вокруг сине-гранатовых, когда во всех происходящих бедах винят именно его.

Также издание заявляет, что аргентинец недоволен тренировочным процессом нового наставника Кике Сетьена, назначенного вместо Эрнесто Вальверде.

Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского «Арсенала» Микел Артета хочет до старта предстоящего чемпионата Европы по футболу 2020 года укрепить центр поля при помощи двух полузащитников.