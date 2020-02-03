Министр спорта: кризис в российской легкой атлетике затянулся
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение президиума Всероссийской федерации легкой атлетики уйти в отставку, передает ТАСС.
Полномочия руководства организации, а также взаимодействия с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) и независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU) переданы рабочей группе Олимпийского комитета России.
Глава ведомства заявил, что кризис в российской легкой атлетике затянулся.
«Наша общая цель — оперативно нормализовать взаимодействие с World Athletics для восстановления членства», — сказал глава ведомства.
Матыцин подчеркнул, что ближайшей задачей является принятие мер по борьбе с допингом, а также сохранение российскими спортсменами права выступать на крупных мировых стартах.
Ранее глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) высказался об отставке руководства ВФЛА.