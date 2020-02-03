Министр спорта: кризис в российской легкой атлетике затянулся

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение президиума Всероссийской федерации легкой атлетики уйти в отставку, передает ТАСС.

Полномочия руководства организации, а также взаимодействия с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) и независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU) переданы рабочей группе Олимпийского комитета России.

Глава ведомства заявил, что кризис в российской легкой атлетике затянулся.

«Наша общая цель — оперативно нормализовать взаимодействие с World Athletics для восстановления членства», — сказал глава ведомства.

Матыцин подчеркнул, что ближайшей задачей является принятие мер по борьбе с допингом, а также сохранение российскими спортсменами права выступать на крупных мировых стартах.

Ранее глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) высказался об отставке руководства ВФЛА.