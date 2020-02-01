«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии
«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в матче 25-го тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Мохамед Салах, также отличились Алекс Окслейд-Чемберлен и Джордан Хендерсон.
После 25 туров «Ливерпуль» (73 очка) занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). В следующем матче мерсисайдцы на выезде встретятся с «Норвичем».
«Саутгемптон» (31) располагается на 11-й строчке. В 26-м туре клуб примет «Бернли».
Ранее сообщалось, что «Лестер Сити» сыграл вничью с лондонским «Челси».
Англия. Премьер-лига. 25-й тур
«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Саутгемптон» (Саутгемптон) — 4:0
Голы: 1:0 — Окслейд-Чемберлен, 47; 2:0 — Хендерсон, 60; 3:0 — Салах, 72; 4:0 — Салах, 90+1.