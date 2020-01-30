Легенда НХЛ Айзерман ждет приглашения на вечеринку Овечкина

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Бывший канадский хоккеист Стив Айзерман, которого минувшей ночью обошел нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин в списке лучших снайперов лиги, ждет приглашения от 34-летнего форварда на вечеринку по случаю возможного занятия россиянином первой строчки в данном списке. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, Овечкин заслуженно двигается вверх рейтинга самых забивных хоккеистов НХЛ.

«Алекс, прими мои поздравления с девятым местом в списке снайперов. Ты демонстрируешь настоящее искусство на льду, наблюдать за тобой — настоящее удовольствие.

Когда ты обгонишь Уэйна Гретцки, буду ждать приглашения на праздничную вечеринку», — заявил Айзерман.

Ранее сообщалось, что гол и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Нэшвиллом»