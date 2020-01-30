СМИ назвали возможную причину иска «Локомотива» к Геркусу

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Причиной для претензий со стороны московского «Локомотива» в сторону бывшего директора клуба Ильи Геркуса могли стать премии сотрудников. Об этом сообщает «Коммерсант».

Напомним, что 28 января «железнодорожники» подали иск в арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с экс-президента «Локо» 144,6 миллиона рублей.

Как утверждает Кирилл Брейдо, директор по связям с общественностью столичной команды, вопросы с Геркусу возникли после аудита.

Источник сообщает, что причиной для подобной ситуации могли стать возможные нарушения при назначении премий сотрудникам клуба

Сам Геркус отверг теоретическую возможность претензий и намерен подать ответный иск.

Ранее главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин заявил, что иск к Геркусу — не его вопрос.