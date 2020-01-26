Чемпионка Европы Косторная прокомментировала свою победу на турнире

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Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о своих эмоциях после победы на чемпионате Европы — 2020, передает Sport24.

Спортсменка упала во время произвольной программы, однако смогла опередить своих соперниц и завоевать золотую медаль.

«Очень рада, что просто могу находиться здесь. Рада не победе, а что вообще попала на подиум. Ехала достойно себя показать. А места и баллы уже не наша забота», — заявила она.

На втором месте оказалась Анна Щербакова, замкнула тройку лидеров Александра Трусова. Все три медалистки занимаются в группе российского специалиста Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что фигуристы из России повторили рекорд по количеству медалей на ЧЕ.