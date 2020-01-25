Кожевников: если Овечкину позволят, то он обгонит Гретцки

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возможном рекорде нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по числу шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, на возможный успех 34-летнего россиянина может повлиять актуальный политический вопрос.

«Даст бог, Овечкин догонит и перегонит Гретцки. Это будет навсегда — российский игрок, ставший лучшим снайпером НХЛ. Но только если ему это позволят сделать. Это — политический вопрос», — сказал Кожевников.

Ранее сообщалось, что хельсинкский «Йокерит» одержал волевую победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).