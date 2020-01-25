Опубликовано видео произвольной программы Степановой и Букина
Опубликовано видео проката в произвольной программе отечественных фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина, которые завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце.
Российская пара по сумме двух соревновательных дней набрала 211,29 балла.
Полная запись проката доступна на сайте Первого канала.
Ранее сообщалось, что россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото чемпионата Европы по фигурному катанию в танцах на льду.