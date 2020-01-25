Опубликовано видео произвольной программы Степановой и Букина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/499/12258499/RIAN_5761695.HR-pic905-895x505-69107.jpg">

Опубликовано видео проката в произвольной программе отечественных фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина, которые завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы, который в настоящее время проходит в австрийском Граце.

Российская пара по сумме двух соревновательных дней набрала 211,29 балла.

Полная запись проката доступна на сайте Первого канала.

Ранее сообщалось, что россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото чемпионата Европы по фигурному катанию в танцах на льду.