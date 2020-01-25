Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Оберстдорфе
Россиянин Александр Большунов стал победителем в скитатлоне на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.
Спортсмен преодолел 30 км за 1 час 13 минут 40,5 секунды. Второе место занял представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер (+0,9 секунды), третьим стал его соотечественник Сьюр Рете (+1,2).
Этап Кубка мира в Оберстдорфе завершится 26 января.
Ранее сообщалось, что норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей в скиатлоне.
Лыжные гонки. Кубок мира. 8-й этап. Оберстдорф
Скиатлон. 30 км
1. Александр Большунов (Россия) — 1:13.40,5;
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +0,9;
3. Сьюр Рете (Норвегия) — +1,2.