Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

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Россиянин Александр Большунов стал победителем в скитатлоне на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

Спортсмен преодолел 30 км за 1 час 13 минут 40,5 секунды. Второе место занял представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер (+0,9 секунды), третьим стал его соотечественник Сьюр Рете (+1,2).

Этап Кубка мира в Оберстдорфе завершится 26 января.

Ранее сообщалось, что норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей в скиатлоне.

Лыжные гонки. Кубок мира. 8-й этап. Оберстдорф

Скиатлон. 30 км

1. Александр Большунов (Россия) — 1:13.40,5;

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +0,9;

3. Сьюр Рете (Норвегия) — +1,2.