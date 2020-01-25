Зрители устроили драку перед матчем Хачанова и Кирьоса на Australian Open
Перед встречей третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между россиянином Кареном Хачановым и австралийцем Ником Кирьосом на трибунах произошла драка, передает РИА «Новости».
Отмечается, что один из зачинщиков был в футболке сборной России по футболу. Потасовку удалось прекратить силами стюардам. Участников инцидента вывели со стадиона.
В настоящее время идет третий сет встрече между Хачановым и Кирьосом. В счете ведет австралиец — 6:2, 7:6 (7:5), 5:6.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев одержал 15-ю победу подряд со старта сезона.
little fight before kyrgios match #AusOpen pic.twitter.com/mB07u7kiIs— steph (@sadieadlers) 25 января 2020 г.