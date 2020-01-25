Новый министр спорта Матыцин рассказал о первостепенных задачах

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Новый министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о первостепенных задачах, которые поставлены перед ним. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ведомство должно обеспечить успешное выступление отечественных спортсменов на предстоящей летней Олимпиаде в Токио.

«Я пришел в Минспорта уже перед началом заключительного этапа подготовки к Играм. Моя задача как у врача — не навредить своими действиями. Будем стараться выполнить пожелания тренером, спортсменов и федераций», — сказал Матыцин.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Армандо Марадона отказался по просьбе президента Венесуэлы Николаса Мадуро возглавить сборную страны.