Тарпищев: наш мужской теннис движется вверх благодаря успехам Рублева

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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался по итогам матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии — Australian Open, в котором отечественный спортсмен Андрей Рублев одержал победу над Давидом Гоффеном. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, успехи российских теннисистов позволяют прогрессировать развитию этого вида спорта в стране.

«Игра получилась очень интенсивной; здорово, что Андрей вышел из нее победителем. Наш мужской теннис стремительно движется вверх благодаря его успехам.

Чтобы у нас появились талантливые девушки, нужно подождать год-два. Молодежь потенциально может покорить многие вершины», — сказал Тарпищев.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии