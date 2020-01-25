Тарпищев: наш мужской теннис движется вверх благодаря успехам Рублева
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался по итогам матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии — Australian Open, в котором отечественный спортсмен Андрей Рублев одержал победу над Давидом Гоффеном. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, успехи российских теннисистов позволяют прогрессировать развитию этого вида спорта в стране.
«Игра получилась очень интенсивной; здорово, что Андрей вышел из нее победителем. Наш мужской теннис стремительно движется вверх благодаря его успехам.
Чтобы у нас появились талантливые девушки, нужно подождать год-два. Молодежь потенциально может покорить многие вершины», — сказал Тарпищев.
Ранее сообщалось, что Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии