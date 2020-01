Теннисист Хачанов отметил непростой старт Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов поделился мыслями о старте Australian Open, передает «Спорт-Экспресс».

На турнире в Австралии российский спортсмен уже провел два матча, выйдя в третий круг. В первой игре Хачанов оказался сильнее Марио Мартинеса — 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3, а во второй встрече переиграл Микаэля Имера — 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6 (10:8).

«Старт Australian Open оказался для меня непростым — две тяжелые и напряженные победы. Вероятно, сейчас я не показываю свой лучший теннис», — написал спортсмен в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Хачанов за 4 часа 34 минуты одолел Имера и вышел в 3 круг Australian Open.

The start of #AO2020 was not easy for me — two hard and intensive victories. Perhaps I am not showing my best tennis at the moment. But! I can honestly say that I always fight till the end and I leave everything on the court.



Thank you so much for support to all my fans pic.twitter.com/WIZnH0a9FK