Даниелян назвал большим успехом серебро на чемпионате Европы

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Российский фигурист Артур Даниелян поделился мнением о своем результате на чемпионате Европы — 2020, передает РИА «Новости».

Примечательно, что для 16-летнего спортсмена европейского первенства стало дебютным. За две программы он набрал 246,74 балла, что позволило ему занять второе место.

«Самое классное было в конце программы, я ушел в отрыв. Я не думал о местах, а думал о чистом катании. Думаю, на данный момент это самый большой успех в карьере», — заявил спортсмен.

Золото чемпионата Европы выиграл еще один представитель России — Дмитрий Алиев.

Ранее сообщалось, что россиянин Алиев выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию.