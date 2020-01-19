Загитова выступит в шоу Тутберидзе
Олимпийская чемпионка Алина Загитова примет участие в шоу тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», передает «Чемпионат.com».
Также в мероприятии выступят Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Морис Квителашвили, Диана Дэвис, Глеб Смолкин, Камила Валиева и Даниил Самсонов.
31 марта шоу пройдет в Казани, а 8 апреля — в Санкт-Петербурге.
Загитова завоевала золото Игр-2018 в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Также она является победительницей первенства мира — 2019 в Сайтаме, обладателем золотой медали чемпионата Европы 2018 года, победительницей Гран-при и чемпионкой России. В декабре 2019 года она объявила о приостановке спортивной карьеры.