Турнир по джиу-джитсу в Красногорске завершились массовой дракой
Турнир по бразильскому джиу-джитсу Moscow Winter BJJ Cup завершился массовой потасовкой, сообщает «РЕН ТВ».
Соревнования прошли в Красногорске 18 января. В настоящее время причины драки неизвестно. Сначала находившиеся в зале люди пытались растащить конфликтующие стороны, однако вскоре перепалка переросла в потасовку.
Ранее сообщалось, что поединок между спортсменом из Грузии Зурабом Эрбоцанашвили и украинцем Хасаном Закариевым завершился массовой потасовкой, в которой приняли участие наставники борцов.