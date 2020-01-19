Турнир по джиу-джитсу в Красногорске завершились массовой дракой

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Турнир по бразильскому джиу-джитсу Moscow Winter BJJ Cup завершился массовой потасовкой, сообщает «РЕН ТВ».

Соревнования прошли в Красногорске 18 января. В настоящее время причины драки неизвестно. Сначала находившиеся в зале люди пытались растащить конфликтующие стороны, однако вскоре перепалка переросла в потасовку.

Ранее сообщалось, что поединок между спортсменом из Грузии Зурабом Эрбоцанашвили и украинцем Хасаном Закариевым завершился массовой потасовкой, в которой приняли участие наставники борцов.