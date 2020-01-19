Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор нокаутировал американца Дональда Серроне в поединке на турнире UFC 246.

Бой в полусреднем весе, который прошел в Лас-Вегасе в ночь на 19 января, завершился победой Макгрегора техническим нокаутом на 41-й секунде.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Для ирландца этот поединок стал первым после поражения от чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 229, который состоялся в октябре 2018 года.

В активе Макгрегора 22 победы в 26 поединках. 19 из них он одержал нокаутом. У Серрроне 51 бой в карьере, 36 завершились победой. Еще одни поединок признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Аскар Аскаров одержал первую победу в UFC.