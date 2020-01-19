Опубликовано фото сияющего от радости после хет-трика Овечкина

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Опубликовано фото сияющего от радости после хет-трика в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) форварда «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина.

В официальном Instagram «столичных» появился пост, на котором 34-летний россиянин держит руках три шайбы. Одна из них помогла Овечкину обойти в списке снайперов НХЛ Марио Лемье, а другая позволила сравняться по количеству голов со Стивом Айзерманом.

Напомним, что в настоящий момент на счету обладателя «Конн Смайт Трофи» — 2018 692 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах.

Ранее сообщалось, что хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» отыграться с 1:4 и обыграть «Айлендерс»