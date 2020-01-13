Лучшим игроком финала Суперкубка Испании стал удаленный футболист
Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде стал самым ценным игроком финальной встречи Суперкубка Испании против «Атлетико». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Федерации футбола Испании (RFEF).
Встреча прошла в Саудовской Аравии, основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти «сливочные» были точнее — 4:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
21-летний уругваец появился на поле в основном составе «королевского клуба», а на 115-й минуте встречи получил красную карточку за фол на Альваро Морате.
Ранее сообщалось, что «Реал» ни разу не проиграл в финалах при Зинедине Зидане.
���� ¡Enhorabuena a @fedeevalverde, MVP de la GRAN FINAL de la Supercopa!#Supercopa2020 �� pic.twitter.com/HnR3cdVsAG— RFEF (@rfef) January 12, 2020