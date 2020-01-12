Федерер ответил на критику активистов по борьбе с глобальным потеплением

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о критике активистов по борьбе с глобальным потеплением.

Спортсмен является послом банка Credit Suisse, который занимается инвестированием в разработку полезных ископаемых. По мнению экоактивистов, банк наносит вред окружающей среде.

Федерер заявил, что серьезно относится к последствиям и угрозам изменения климата, особенно с учетом того, что он вместе с семьей прибыл в Австралию, где бушуют лесные пожары.

«Как отец четверых детей и сторонник всеобщего образования, я очень уважаю и восхищаюсь молодежным климатическим движением, — цитирует швейцарца Daily Express.

Теннисист поблагодарил активистов за то, что они «заставили всех пересмотреть свое поведение и искать инновационные решения».

Ранее Грета Тунберг присоединилась к критике Федерера.