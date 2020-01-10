В Прикамье разбился автобус с 35 юными спортсменами

<img src="//img.gazeta.ru/files3/488/12891488/66666-pic905-895x505-78056.jpg">

Сегодня, 10 января, в Пермском крае произошла крупная авария. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По информации источника, на федеральной трассе М-7 «Волга» автобус с детьми столкнулся с пятью машинами.

Утверждается, что дети являлись участниками спортивной команды. Всего в автомобиле находилось 37 человек, из которых — 35 подростки 10-11 лет. В данный момент в больнице находится девять пострадавших, в число которых входит четыре ребенка. О тяжести полученных травм не сообщается.

В данный момент «Подъезд к трассе «М7 Волга» в направлении Нытвы перекрыт.

Ранее сообщалось, что мать убитого призера ОИ в Сочи требует наказания для полицейских за халатность.