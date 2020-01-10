Грета Тунберг присоединилась к критике Федерера

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Известная эко-активистка из Швеции Грета Тунберг присоединилась к акции против теннисиста Роджера Федерера под названием Rogerwakeupnow («Роджер проснись прямо сейчас»). Об этом сообщает AS.

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» является послом банка Credit Suisse, который занимается инвестированием в разработку полезных ископаемых. Экологические активисты уверены, что банк наносит вред окружающей среде.

В знак протеста они вышли на улицу с плакатами против Credit Suisse, обратившись к Федереру.

«Роджер, ты поддерживаешь банк, который уничтожает планету?» — гласят лозунги активистов.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович сразится в полуфинале ATP Cup с Россией.