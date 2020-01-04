Определены лучшие игроки сборной России на молодежном чемпионате мира

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Определены лучшие игроки в составе сборной России на молодежном чемпионате мира, который в настоящее время проходит в Чехии.

Ими стали хоккеисты атакующей линии Дмитрий Воронков и Григорий Денисенко, а также защитник Егор Замула.

Напомним, что подопечные Валерия Брагина в полуфинальном матче оказались сильнее национальной команды Швеции.

Финальный поединок состоится завтра, 5 января. Стартовое вбрасывание пройдет в Остраве на «Островар-Арене» в 21:00 по московскому времени. Соперником «красной машины» станет либо сборная Финляндии, либо сборная Канады.

Ранее сообщалось, что молодежная сборная России по хоккею в пятый раз за последние десять лет вышла в финал чемпионата мира.