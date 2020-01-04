Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею
Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею обыграв сборную Швеции.
Встреча прошла в Остраве на «Остравар-Арене» и завершилась в овертайме со счетом 5:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Хованов и дважды огорчившие ворота скандинавов Егор Соколов и Иван Морозов.
Финальный матч состоится завтра, 5 января. Нашим соперником станет победитель противостояния Канада — Финляндия, которое состоится в 21:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что нападающий молодежной сборной России по хоккею Александр Хованов поделился ожиданиями перед полуфиналом чемпионата мира среди игроков в возрасте до 20 лет против сборной Швеции.