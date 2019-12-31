Неймар: меня раздражает расизм

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Бразильский нападающий французского «ПСЖ» Неймар поделился мнением о расизме, передает France Football.

В последнее время на футбольный матчах участились случаи расизма. Неймар примел в пример бразильца Тайсона, который подвергся оскорблениям в матче 14-го тура чемпионата Украины «Шахтер» — «Динамо».

«Меня раздражает расизм. Истории с Балотелли или Дентиньо и Тайсоном — это для меня неприемлемо, так не должно быть. Важно, чтобы это понимали все болельщики, которые приходят на стадион», — заявил форвард.

Ранее британский теннисист заявил, что минимум раз в день сталкивается с расизмом.