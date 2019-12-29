«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» благодаря голу Мане
«Ливерпуль» одолел «Вулверхэмптон» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча прошла на стадионе «Энфилд» и завершилась победой местной команды со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Единственный гол в матче на свой счет записал нападающий скаузеров Садио Мане, отличившийся на 42-й минуте игры.
Благодаря этому результату подопечные Юргена Клоппа набрали 55 очков и закрепились на первом месте в турнирной таблице. Они опережают ближайшего преследователя на 12 баллов, также имея один матч в запасе.
Ранее сообщалось, что «Челси» вырвал победу у «Арсенала» в матче АПЛ.
Футбол. АПЛ. 20-й тур
«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Вулверхэмптон» (Вулверхэмптон) — 1:0
Голы: 1:0 — Мане, 42