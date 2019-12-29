Капитан сборной Канады извинился за неуважение гимна России

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Капитан сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес извинения команде России и ее болельщикам за свое поведение после матча, передает ТАСС.

Хоккеист на традиционной церемонии послематчевых рукопожатий не снял шлем во время звучания российского гимна. По его словам, он был потерян.

«Я приношу извинения российской команде и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России. Как лидер этой команды я пытался проанализировать прошедший матч и понять, что нам нужно изменить в своей игре. Поэтому во время гимна я был потерян. Россияне провели великолепную игру, и моя ошибка не должна умалять их заслуг», — сказал спортсмен.

Федерация хоккея Канады также выразила сожаление в связи с поступком Хэйтона и извинилась.

Ранее Хэйтон сравнил поражение от России с «приступом кислятины во рту».