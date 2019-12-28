Опубликована запись победного проката Щербаковой на чемпионате России

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Опубликована запись победного проката Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию, который в настоящее время проходит в Красноярске.

Напомним, что за свое выступление 15-летняя ученица Этери Тутберидзе набрала 181,94 балла, что стало неофициальным мировым рекордом.

Полное видео выступления доступно на сайте Первого канала.

Ранее сообщалось, что Евгения Медведева покажет показательный номер на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске