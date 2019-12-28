Медведева рассказала, когда приняла решение о снятии с ЧР

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, когда приняла решение о снятии с чемпионата России, который в настоящее время проходит в Красноярске. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на эфир Первого канала.

По ее словам, такая форс-мажорная ситуация случилась с ней впервые в карьере.

«Мы все немного в шоке, так как подобное произошло со мной первый раз. На официальной тренировке я упала с прыжка, и подо мной сломался ботинок. До сегодняшнего утра речи о снятии с соревнований не шло, но нам пришлось принять такое решение», — сказала 20-летняя спортсменка.

Ранее сообщалось, что канадский специалист Брайан Орсер прокомментировал снятие своей ученицы Евгении Медведевой с чемпионата России по фигурному катанию