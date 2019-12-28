Медведева рассказала, когда приняла решение о снятии с ЧР
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, когда приняла решение о снятии с чемпионата России, который в настоящее время проходит в Красноярске. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на эфир Первого канала.
По ее словам, такая форс-мажорная ситуация случилась с ней впервые в карьере.
«Мы все немного в шоке, так как подобное произошло со мной первый раз. На официальной тренировке я упала с прыжка, и подо мной сломался ботинок. До сегодняшнего утра речи о снятии с соревнований не шло, но нам пришлось принять такое решение», — сказала 20-летняя спортсменка.
Ранее сообщалось, что канадский специалист Брайан Орсер прокомментировал снятие своей ученицы Евгении Медведевой с чемпионата России по фигурному катанию