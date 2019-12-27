МОК может возобновить дела россиян, оправданных CAS в 2018 году
Международный олимпийский комитет (МОК) в очередной раз прояснил ситуацию с делами российских спортсменов, которые отстаивали свои права в Спортивном арбитражном суде (CAS) перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане.
Незадолго до этого СМИ сообщали, что дела отечественных атлетов, оправданных CAS, могут быть возобновлены.
«Все варианты открыты. Мы оцениваем ситуацию на основе имеющейся информации», — передает РИА «Новости» слова пресс-службы комитета.
Напомним, что CAS в феврале 2018-го частично или полностью оправдал 39 отечественных атлетов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил на сочинских Играх 2014 года.
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