Бывший игрок киевского «Динамо» счел русских и украинцев одним народом

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Бывший игрок киевского «Динамо» Горан Попов, выступавший за украинскую команду в период с 2010 по 2014 год, высказался о сходствах русских и украинцев. Об этом сообщает Tribuna.ua.

По его словам, на протяжении всего пребывания в Киеве, он разговаривал только на русском языке.

«Когда я ехал играть на Украину, то не знал, что все там говорят на русском. Говорили бы на украинском — я бы выучил украинский.

Знаю, что Россия и Украина — это один славянский народ. На русском языке говорят и там, и там», — сказал Попов.

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