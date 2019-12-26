Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России

Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали первыми в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию среди спортивных пар.

Турнир стартовал 26 декабря в Красноярске.

Пара получила за свое выступление 83,91 балла. Следом идут Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

Показательные же выступления пройдут 28-го числа.

Чемпионат России по фигурному катанию.
Короткая программа у спортивных пар
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 83,91,
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 80,39,
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – 76,13.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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