Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России
Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали первыми в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию среди спортивных пар.
Турнир стартовал 26 декабря в Красноярске.
Пара получила за свое выступление 83,91 балла. Следом идут Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.
Показательные же выступления пройдут 28-го числа.
Чемпионат России по фигурному катанию.
Короткая программа у спортивных пар
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 83,91,
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 80,39,
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – 76,13.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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